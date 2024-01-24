國民黨準不分區立委、未來可能擔任立法院長得韓國瑜，傳出未來在選上立法院長後，將延攬過去的老下屬、台北市副市長李四川擔任立院秘書長一職。對此台北市長蔣萬安24日受訪時則表示，他與所有台北市民都非常愛川伯，「所以我對川伯一定是『萬安緊抱』，緊緊抱住。」

立法院新會期即將於2月1日開議，新任立委也將於同一天上任，立法院將迎來正副院長選舉。國民黨由於佔多數，預料將由準不分區立委韓國瑜與現任立委江啟臣搭配。而「立院幕僚長」的立法院秘書長人選，傳出韓國瑜將延攬老下屬、台北市副市長李四川。

對此蔣萬安24日上午受訪時則表示，他與李四川就是一個團隊、就是台北隊，都會繼續在崗位上為市民打拚。蔣強調，他與所有台北市民一樣都非常愛「川伯」，他在1年內就給台北市民一座大巨蛋，因此自己對川伯一定是「萬安緊抱」緊緊抱住。

至於被問到國民黨立院黨團「黨鞭」總召一職，目前已有多人競爭。蔣萬安則說，相信黨團成員一定會團結一致，透過溝通討論決定最後黨團總召的人選，一定會是最符合大家期待的人選，「這屆國民黨團成員裡面有年輕的戰力，也有歷練豐富、表現非常優異的委員，我相信他們在這屆一定會有非常好的表現。」