在新的一年，大家都希望能賺到錢，讓日子過得更順心，《搜狐網》盤點12生肖，其中4生肖在2024年能迎來富貴好運，只要好好把握機遇，專注於工作或投資，不論正財或偏財都有機會大賺一筆。

▌生肖牛

屬牛的人2024年有偏財運，雖然流年遇到了不少阻礙，但若能採取穩健的投資策略，選擇相對低風險的投資項目，便可增加收入，改善財務狀況；經商者多關注研究新興行業和趨勢，抓住潛在的商機和市場需求，可帶來財務上的機會；上班族行有餘力，從事副業、兼職等工作，也能賺到不少錢。

▌生肖兔

對於屬兔的人來說，2024年是一個非常好的時期，流年正財機遇增多，意味屬兔的人薪資收入能夠平穩提升，正財是主業工作帶來的財，屬兔的人只要專注於本業，踏踏實實去努力，將更多時間與精力放在事業上， 2024將是收穫回報的一年。

▌生肖猴

屬猴的人2024年會遇到很多貴人，他們提供不少偏財方面的消息，透過這些有用的資訊，屬猴人能夠大賺一筆，讓財富快速增加，而且屬猴的人這一年眼光獨到，商業頭腦很強，善於分析市場動態，把握投資時機，能夠從多個管道挖掘出商機，獲得不菲的錢財收益，賺錢非常輕鬆。

▌生肖雞

屬雞的人2024年吉星高照，貴人助力強，經商創業的人能夠與有實力、有潛力的夥伴展開合作，開拓新的業務和市場，賺取更多財富；上班族人緣好，洽談合作容易成功，業績增加，收入豐厚，可以積極爭取更多工作機會，到手的錢將會越來越多。