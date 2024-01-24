統一獅啦啦隊Uni Girls成員瑟七，外型甜美備受關注，在隊中人氣居高不下，沒想到去年亞冠賽於東京巨蛋應援時，引起日本球迷關注，還登上X（推特）熱搜榜，她日前上節目時，透露今年有新的規劃將離開台灣，讓粉絲直呼不捨。

瑟七近日上節目《野球名人房》接受訪問，她表示今年計畫相當多，其中一項計畫就是今年8到9月，預計要去韓國讀書，先前跟球團已經報備過，目前雙方達成共識，也獲得眾人支持，不過由於時間點相當尷尬，主要是當時球賽可能撞到季後賽，又緊接籃球賽事，很怕最後喬不出時間，導致計畫會突然臨時喊卡。

對於被問到為何有此計畫，瑟七表示從小就很歡追星，加上從來沒認真學過韓文，才會萌生此計畫，而去當地語言學校預計就讀三個月，透露可能會推出個人商品和發行單曲，對此，主持人何美表示趁著年輕時出去闖一闖，勢必會有一番收穫，加上有這麼多女孩互相競爭，能撥出時間增進自己，絕對是一件好事。

中華職棒啦啦隊去年在世界棒球經典賽（WBC）躍上國際版面，同年底在亞洲職棒冠軍爭霸賽同樣備受關注，像是統一獅「Uni Girls」成員瑟七就引起日本球迷討論，在推特轉發她的應援影片詢問：「47號是誰」，對此，瑟七在instagram回應：「謝謝日本球迷的熱搜，平常超愛滑推特的我，沒想過會上推特熱搜，再解鎖一個人生成就」。