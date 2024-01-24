有網友好奇「1天打手槍2次會不會不好」，性學博士許藍方表示，沒有研究指出，1天打2次手槍會前列腺病變，人都有慾望，並不需要過度壓抑、限制打手槍的次數，除非這個慾望已經讓身體出狀況，像是血尿、頻尿、尿不出來或心理不適，那當然就要停下來。

性學博士許藍方昨在YouTube影片上分享，有網友好奇是否該克制每天在家自慰的次數，但是每次射出來的時候又很暢快，因此很想知道「1天打手槍2次會不會不好？」因為怕會有前列腺病變，也很好奇要怎麼做可以減少每天打手槍的次數。

許藍方表示，首先這段話有個錯誤認知，沒有研究指出，1天打2次手槍就會前列腺病變，但是一天自慰太多次，的確有可能出現「射精過度」的問題，常見的症狀包括射不出精液、射出血精等。

許藍方指出，每個人都會有欲望，其實不需要減少每天打手槍的次數，除非慾望已經造成身體的負擔，像是出現頻尿、血尿、尿不出來或心理不適等，這樣就要注意了。

許藍方說，如果真的出現前列腺病變，可以思考是不是太操了，但這就跟肝臟出現問題一樣，如果肝臟有問題，就會驚覺自己可能過勞，但不是說每天工作12小時就一定會肝衰竭。