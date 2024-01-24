前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生退役後遭控與大陸情治單位人士見面餐敘、出國旅遊，並回台替其發展組織，還邀約舊屬一同旅遊，試圖遊說對方加入組織，辛澎生一審遭判6個月徒刑，二審逆轉改判無罪，最高法院撤銷無罪判決發回，更一審認為接受大陸招待不代表發展組織，仍判無罪，今更二審宣判，認定辛為大陸接觸高階將領，依發展組織未遂罪，判刑6月，得易科罰金。可上訴。

檢調查出，辛澎生於2007年擔任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長時，在友人的安排下，接受招待前往韓國、印尼旅遊，並與中共總政治部聯絡部人員見面，辛澎生疑遭吸收成為共諜，甚至回台灣為大陸情治單位發展共諜組織。

辛澎生退伍後從事旅遊業，曾主動邀約昔日舊部屬、空軍防空砲兵第953旅上校謝姓旅長（偵結後不起訴）於2009年間一同前往泰國普吉島旅遊，也安排與中共總政治部聯絡部人員一起打高爾夫球，意圖拉攏謝男加入共諜組織，隨後還2度邀約謝男前往上海、馬來西亞度假旅遊。

一審橋頭地院審理時，辛澎生辯稱，當時自己即將退伍，希望退伍後到中國大陸發展，才藉此機會認識大陸友人，但他也告誡謝男「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，自己只是單純交朋友，並沒有幫大陸蒐集情資及吸收高階軍職人員洩漏國家機密。不過，仍被辛澎生最終判6月徒刑，得易科罰金。

二審高雄高分院重新勘驗當初的筆錄、錄音，發現辛澎生未坦承接受招待出國，且在筆錄中表達不知中共總政治部聯絡部人員的身分，與調查局的移送書有極大出入，另外，檢調也無法證實中共總政治部聯絡部人員的真實身分，又「即便接受招待也不等於發展組織」，因此認定罪證不足，改判辛澎生無罪。

檢方不服無罪判決上訴最高法院，經最高法院撤銷，發回高雄高分院重新審理，更一審宣判結果辛澎生維持無罪判決，今更二審宣判出爐，依發展組織未遂罪判刑6月，楊姓女友人也判6月，均得易科罰金，仍可上訴。