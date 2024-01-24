知名網紅「貴婦奈奈」與丈夫黃博健、名醫公公黃立雄創立之醫美診所「杏立博全」於2018年11月惡性倒閉，全家捲款10億元潛逃加拿大，但2016年間1名何姓女患者曾赴該診所進行眼周電波拉皮和減脂手術後死亡，家屬怒控胡姓麻醉師過失致死、偽造文書罪，台北地檢署一度不起訴胡男，但台灣高檢署發回續查，檢方二度偵查後，認定胡男在何女未卸下水晶指甲，就直接進行血氣偵測，導致監測血氧數值有誤差，違反醫療常規，依過失致死罪逆轉起訴胡男。

另胡男被控涉嫌偽造文書罪，以及為何女進行手術的陳姓女醫師涉過失致死罪部分，檢方認定罪嫌不足，均不起訴處分。

起訴指出，何女2016年10月19日至杏立博全診所接受療程，當天下午3時，麻醉師胡男為她全身麻醉，療程施行中，胡男明知病患手指塗指甲或指甲裝飾物，可能會影響手指型血氧探測計準確度，故依照醫療常規，會提醒病人去除指甲油、指甲裝飾物，以確保麻醉安全，或改以其他部位使用血氧飽和偵測計監測。

胡男明知何女未卸除水晶指甲，即為她靜脈注射麻醉藥物，進行全身麻醉，僅以手指指甲甲床作為血氧偵測位置，導致陳姓女醫師在20分鐘後進行手術時，無法準確監測何女血氧飽和度，而在何女處於缺氧狀態，無法馬上作相應處置。

胡在手術結束後，明知病患超過一小時仍未甦醒，應屬異常事件，卻未對何女進行轉院救治，僅以其生命徵象臆測性判斷進行後續醫療處理，直至當天晚間8時45分才為何女插管，並通知救護人員將何女轉往台大醫院救治，但當時何女瞳孔對光線已幾無反應，因腦幹受損嚴重，同年11月8日不治。

何女家屬除提告胡男刑事責任外，也向胡男及杏立診所負責人黃立雄、黃博健父子求償。台灣高等法院23日判決黃健博3人應賠償何家867萬餘元，可上訴。但由於黃姓父子逃亡滯留海外，已遭北檢通緝，因此這筆834萬多元恐由麻醉師胡男先扛。