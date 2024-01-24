TVBS新聞台前年5月爆出職場霸凌案，前主播張靖玲被記9大過解僱，張不服提告要求回復原職，「宮鬥案」內幕才曝光。張靖玲除了指控古主播才是霸凌的元兇，還公開與游主播的對話，稱對方為了報復，曾潑卸妝水於古主播的鍵盤。

根據張靖玲的代理人主張，游主播曾把隔離霜擠入古主播的高跟鞋，讓她無法穿該鞋播報，但游主播卻以此去申訴張靖玲；新聞台的訴訟代理人當庭稱，張靖玲無法證明其他同事有「碰觸」，而是張靖玲用剪刀剪其他主播的毛衣，已達「侵害破壞」程度。《鏡週刊》報導，張靖玲否認剪壞其他主播的毛衣，稱游主播惡意潑她髒水，更公開與對方的對話截圖，內容為游主播不滿古主播折斷她的植物，氣得動手報復，把卸妝水潑在對方的鍵盤上，飆罵：「屎妖又開始作亂」、「超賤」。

此外，張靖玲指出，游主播還說想買一把黑色尖刷，放在桌上對著古主播，試圖讓對方心生畏懼。截稿前，古、游主播尚未針對爆料做出回應，但TVBS已發聲明，稱張靖玲敗訴後不斷放出謠言，有違法之虞，本公司將與律師討論後，再決定是否對張靖玲採取法律行動，亦支持其他受牽連同仁對張靖玲提告。

TVBS主播宮鬥！ 張靖玲再爆被栽贓「隔離霜擠高跟鞋」 無故背鍋遭降職

事實上，TVBS前年已發布聲明，稱「外界所謂宮鬥、符咒擺陣等諸多揣測與事實相去甚遠」，已對當事者、TVBS新聞團隊造成傷害，呼籲各界關注TVBS新聞內容，勿再以訛傳訛，助長八卦歪風。

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