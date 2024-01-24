大S與前夫汪小菲2021年離婚，當年雙方常「隔空鬥法」，近日大S告前夫公開她私人資料違反《個人資料保護法》，台北地檢署24日偵結起訴汪小菲，而目前有台灣女友新歡Mandy的汪小菲暫未回應。汪小菲最近被網友直擊帶女友到高級飯店，一晚要價上萬，他還在直播中口誤稱呼大S「我老婆」，引來網友虧他慘了，回家恐被Mandy懲罰。

汪小菲2022年因生活費問題被大S提告，他一連曬出多封文件，其中包含了大S住址、銀行帳號等，今因涉嫌違犯個資法遭起訴。最近汪小菲官宣和Mandy交往後，兩人也大方同進同出，近日被網友偶遇兩人現身澳門飯店，親密搭肩，還穿著黑色情侶裝，可見熱戀ING。

先前汪小菲替女友緩頰，表示自己並非愛找台灣女孩當女友，他認為台灣女生也有好人，近日他在直播中被問理想型為何？他說沒有固定，只要是山東的就行，不僅暗示了Mandy是台灣混山東祖籍，更是自嘲過去無緣對象大S、張雨綺、張穎穎都是山東人無誤。

直播中，汪小菲突然開口說：「我老婆嫁給那個誰誰誰了」，下秒才驚覺不對，改說「他老婆、他老婆」，網友回應：「又來蹭前妻了」、「說蹭前妻的，有啥不能磨的，賺的錢也有她和她孩子的，否則她躺家裡還有什麼價值嗎」、「能不能放過大S，被你害的還不夠慘？」、「在汪小菲的精神世界裡，大s還是他老婆，他的觀念很傳統。也不是誰對誰，只有誰和誰在一起開心就好」。