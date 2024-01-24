據美國之音報導，聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議23日在瑞士日內瓦舉行，多個西方國家關注香港倒退的人權狀況，建議取消《香港國安法》。出席會議的香港官員則堅稱，在《香港國安法》下，社會治安穩定得以回復，香港重回正軌。

聯合國人權理事會23日審議中國大陸的人權狀況，香港是其中一個焦點。在會議前，多國已經提交問題，質疑香港人權狀況。美國、英國、荷蘭及瑞士詢問香港政府，會否根據聯合國人權事務委員會去年建議廢除《香港國安法》。

根據聯合國日程，有163個國家就中國大陸人權狀況發言，每國可以發言45秒。在會上，首先提到香港的是加拿大，該國建議中國大陸確保香港執行《國際人權公約》下的建議，廢除《香港國安法》以及取消所有針對行使他們權利與自由的人士的案件。加拿大亦關注跨國鎮壓海外人權捍衛者的問題。

報導稱，連同加拿大，有19個國家提出跟香港相關，類似而不同程度的建議，包括捷克、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、日本、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、瑞士、瑞典、英國、美國、澳洲、奧地利及比利時。例如，法國建議中國大陸保障網上及香港的言論自由；瑞士建議，確保《香港國安法》符合《國際人權公約》的要求，而非要求廢除。

報導稱，美國提出多項建議，包括中止對在新疆、西藏、香港及海外人士的騷擾、監視及威脅；廢除「空泛」的《香港國安法》；中止對包括在香港及澳門針對女性、LGBTQI＋人士、勞工、移民工的壓迫政策；美國亦譴責在新疆進行中的「種族滅絕」。

港方指《國安法》後社會治安穩定得以回復

報導稱，香港政務司司長陳國基擔任中國大陸代表團副團長，聯同香港特區政府官員以中國大陸代表團成員身分出席會議。在會議開始時，他指出，「隨著《香港國安法》貫徹落實和選舉制度經過完善，在動亂中惶恐度日已成過去，社會治安穩定得以回復，香港重回正軌。在國家《憲法》 、《基本法》以及國際公約適用於香港有關規定的保證下，香港市民可以繼續享有合法權利和自由。」

陳國基表示，香港在《基本法》保障下實施普通法制度，司法權亦獨立行使，香港的司法機構廣受國際認同。

中國大陸遊說非西方國家贊揚其人權記錄

據路透22日報導，中國大陸一直在遊說非西方國家在會議贊揚其人權記錄，更會提出具體發言要點，包括贊揚中國大陸在婦女權利和殘疾問題上的記錄。一名匿名的非洲國家外交官向路透表示，已收到在會議上支持中國大陸的要求，並會按要求行事。

有外交官對路透表示，其他國家有時會試圖影響別國在聯合國理事會的發言，但中國大陸遊說的規模卻非比尋常。

人權觀察（Human Rights Watch）日內瓦聯合國主任柏華（Hilary Power）表示，毫不意外地，中國大陸政府利用這次審查「作為粉飾其侵犯行為的機會」，並向其他國家施壓，要他們做同樣的事情。

她說：「正面的是，我們看到一些國家發聲，包括敦促中國大陸政府停止針對維吾爾族和其他突厥裔穆斯林的危害人類罪；結束對藏人和其他民族的迫害；並立即釋放被任意拘留的人權維護者、記者和其他人。」

她又說：「然而，看到如此多的其他國家利用其在聯合國最高人權機構的平台來贊揚北京的人權記錄，或者面對有據可查的嚴重罪行保持沉默，這是完全可恥的。」

人權組織呼籲追究香港責任

英國人權組織香港監察（Hong Kong Watch）研究及政策顧問華穆清（Anouk Wear）指，感謝空前數量的聯合國成員國提出建議，強調自2018年以來香港發生的侵犯人權行為並尋求補救措施。

她說：「我們敦促成員國將其國內外政策與普遍定期審議提出的建議結合起來，並追究香港的責任。這包括審查香港的特殊地位和特權，例如香港經貿辦、在世界貿易組織和其他組織的席位、特別關稅和經濟區以及附帶的利益。」

聯合國專員呼籲釋放黎智英

此外，聯合國人權理事會四位特別報告員22日發表聲明，指香港壹傳媒創辦人黎智英，過去幾年被捕、被拘留和一系列刑事訴訟，似乎與他批評中國大陸政府和支持香港特區民主直接相關，要求香港政府立即釋放他，並撤銷針對他的所有起訴。

這些專家說：「我們對黎智英的言論自由、和平集會和結社自由以及他獲得公平審判的權利的多重嚴重侵犯感到震驚，包括他被拒與他自己選擇的律師會面，以及由政府親自挑選法官。」

他們表示：「我們在《國安法》頒布之前就表達了我們的擔憂，並將繼續這樣做，因為我們認為它不符合國際法律義務。」