北市警中山分局防搶演練，員警飾演「山道猴子」缺錢搶銀行，被優勢警力迅速逮捕。（警方提供）

農曆春節將至，中山分局為強化金融機構安全維護及因應轄內重大刑案或突發事故歹徒逃逸時，啟動轄區組合警力能迅速就攔截點實施圍捕措施，有效提升金融機構防搶能力，於23日在轄內「合作金庫商業銀行長安分行」實施金融機構防詐、防賭、防搶暨攔截圍捕演練。

北市警中山分局防搶演練，員警飾演「山道猴子」缺錢搶銀行，被優勢警力迅速逮捕。（警方提供）

警方表示，本次為強化演練張力，結合之前YouTube爆紅短片「山道猴子的一生」，並連結假愛情交友、投資的詐欺手法，由員警飾演著迷玩車跑山，缺錢花用的歹徒，演出因貸款買車，導致背負鉅額債款，故心生歹念，萌生搶銀行還債念頭。

歹徒相中銀行內欲提領鉅款給網路男友的「白雪公主」，趁其提領款項時行搶，並持槍脅持作為人質，要求行員交出現金後，隨即騎乘機車駛離，中山分局線上警力在接獲通報後，立即趕往現場，根據行員提供歹徒特徵及逃逸方向進行追緝，最後與攔截圍捕警力共同將歹徒制伏。

中山分局分局長陳金城表示，將持續加強金融機構等財物匯集處所的警戒及巡邏，並提供免費護鈔服務，以保障民眾財產安全。民眾如有大筆現金存、提款需求，可向警察機關申請，讓他們在春節期間能夠安心、開心度過。年前民眾提領大筆現金，務必注意自身財物安全，隨時提高警覺，環顧四週是否有可疑人士，以免成為歹徒下手目標。

而因應當前詐欺手法亦不斷進化，警方也將持續打擊詐欺犯罪，強化民眾識詐免疫力，提升識詐知能。中山分局除響應「打詐台北隊」落實採取分齡分眾方式，辦理一系列犯罪預防宣導活動，更強化民眾「識詐」知能，期望讓防詐知識融入民眾的生活中，提升識詐知能

中山分局再次呼籲民眾如遇有詐騙徵候，應提高警覺，務必遵循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢。