共同社23日引述多名日中關係消息人士報導，中國向日本提出對持外交和公務護照的中國人免除簽證的要求。報導指，對於日本要求恢復日本人短期赴中免簽，中國一直主張採取「對等措施」，此次是透過提示實際上的「交易條件」促使日方讓步。

據日中關係消息人士透露，一名中方官員本月在北京向日方指出，中國在疫情前對所有日本人免簽，但日本連中國的外交和公務護照持有者都不給免簽。據稱，這名官員提出，對外交和公務護照持有者免簽是個選項，日方應該努力。同時還表示希望有更多日本人來中國，暗示恢復對日本人免簽的可能性。

中國原本對出於商務、旅遊目的赴中停留不超過15天的日本人實施免簽，因新冠疫情而停止，在2023年1月取消人員流動限制後也沒有恢復。由於免簽尚未恢復，短期商務出差也需要複雜的手續，日本商界要求盡早恢復的呼聲越來越高。

報導指，日本對英國和韓國等約60個國家的外交和公務護照持有者實施免簽，日本政府將謹慎考慮開放可行性。