癌症醫療中心跨科別醫師團隊。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

院方好神刀Halcyon 2.0直線加速器，同時也是南桃園唯一採用醫院，媲美醫學中心級。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

癌症醫療中心專業醫護團隊。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園聯新國際醫院即將邁入30周年，全新啟用門診大樓B3的癌症醫療中心，並引進南桃園第一台、也是唯一一台的高階精準治療儀器直線加速器好神刀，同時裝修全新的癌症醫療中心，環境設施的改善與升級，提升病人治療品質及滿意度。

桃園市衛生局局長劉宜亷說，透過國健署與醫院篩檢，其中85%是早期癌症，15%需要進一步就醫治療，而桃園市排名前三的癌症分別為肺癌、肝癌、大（直）腸和肛門癌。聯新國際醫院啟用最先進放射治療設備，打造更有溫度的醫療環境，是南桃園民眾之福，他很榮幸代表市府出席參與這歷史時刻，期望該院再接再勵，持續推升更好醫療品質，照護民眾健康。

聯新國際醫院院長許詩典表示，為提供南桃園民眾更先進醫療，不惜資本引進最新智能放射治療設備，「好神刀」的Halcyon 2.0直線加速器，與輔助3大治癌新療法，包含熱治療、細胞治療與基因檢測，為南桃園地區「癌症精準醫療」奠定紮實的基礎；同時裝修全新的癌症醫療中心，環境設施的改善與升級，明亮舒適的環境讓病人放鬆地治療，提升病人治療品質及滿意度。

聯新國際醫院首席副院長、癌症醫療中心主任陳子安指出，全新智能放射治療設備「好神刀」Halcyon 2.0直線加速器，17秒完成即時影像對位，提高治療精準度，每次治療時間僅需1至2分鐘，過程安靜沒有壓迫感，全新設計腫瘤劑量包覆更完美，副作用少，能掌握腫瘤動態，即時調整提升腫瘤控制成效，完備高階醫療拼圖，實現「智能精準放療」。

陳子安強調，癌症醫療中心兼容各科之長，跨科整合，以全人照護理念，透過團隊整合運作，提供最適切的腫瘤診療照護。不論是門診追蹤、住院治療、或是急症處理，皆能在地提供醫學中心等級的優質醫療、全程照護，讓病人就醫無須舟車勞頓，遠赴醫學中心漫長等候治療。