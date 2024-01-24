浴室環境濕氣重，難免會長黴，一名女子為此煩惱不已，問網友有無推薦的除黴清潔劑，能讓浴室磁磚縫恢復亮白，問題一出，網友紛紛提供自己使用的清潔劑品牌，但最多人推薦使用稀釋的漂白水，大讚不用刷就非常乾淨。

原PO近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，家中浴室磁磚縫隙反覆長黴菌，徵求網友推薦最好用的清潔劑，貼文激起婆媽討論，分享自己愛用的清潔劑品牌，如威猛先生、英國潔、魔術靈、妙管家等噴霧型清潔劑。

留言中最多人推薦，根本不須額外買清潔劑，稀釋的漂白水就有相同效果，用廚房紙巾敷濕，靜置1至2小時，不用額外刷，磁磚縫隙就能恢復潔白，恢復乾淨後的維持力也不錯，但最好要不定時刷洗，才能保持不長黴。

不論是使用超市現成清潔劑或稀釋過後的漂白水，皆不可直接接觸皮膚、黏膜，應戴手套隔離，加上味道都很刺鼻，揮發的氣體可能造成吸入性肺炎，使用時最好在通風環境及戴口罩。