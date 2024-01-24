天冷病毒齊發，高雄一名中年男子感冒4天沒好，到高醫就醫，醫師發現他喘到上氣不接下氣，一驗快篩根本不是感冒，而是罹患新冠肺炎，還併發呼吸窘迫，半小時後即被插管，醫師指，高醫內科加護病房中，有1至2成都是新冠肺炎患者，日前甚至有患者因而不治，提醒民眾若出現喉嚨痛、發燒、咳嗽或會喘等，4個當中任何一個疑似新冠肺炎症狀，都要快就醫。

高醫重症加護醫學中心主任許超群表示，冬天高雄空氣品質較差，加上病毒多，本來就是病毒感染好發時節，尤其最近新冠肺炎患者明顯變多，內科加護病房中，近幾周均處於1至2成都是新冠肺炎患者狀態，「30床裡大概有3至5人都是（新冠肺炎病人）。」

許超群說，他上周看門診時，一名大叔上氣不接下氣走進診間，稱自己4天前感冒，吃了診所3天藥沒改善，他為其快篩，果真是新冠肺炎，而其血氧濃度只有72%（正常應逾95%），所以才會喘到不行，他立馬以輪椅推大叔到急診，沒隔多久這名大叔即被插管，送入加護病房，「如果再晚一個小時就醫，應該就會OHCA（到院前心肺功能停止）。」

「新冠肺炎病人真的很多。」許超群指，他昨早門診，也收治一名患者，稱全家老小都感冒，自己也被傳染，一篩也是新冠肺炎，病人此時還回他「我們全家都以為是感冒，都沒有快篩」，他除開立抗病毒藥物給病人外，並叮嚀病人返家後要囑附全家人都得快篩。

接種疫苗可提升抵抗新冠肺炎的保護力。（示意圖，圖：Shutterstock／達志）

許超群提醒，社區中還是有新冠肺炎病例，民眾在若有出現喉嚨痛、發燒、咳嗽、會喘，這四個症狀中的任何表現時，建議都要快篩，尤其有會喘症狀，代表呼吸急促，這是偏重症的症狀，一定要快就醫，前幾周該院即有一名病人，在罹患新冠肺炎併發肺炎等感染而死亡。

這周寒流來襲，天冷病毒更易發威，許超群提醒民眾除要做好暖的工作，更應接種新冠肺炎、流等疫苗，加強保護力，另有氣喘、慢性肺阻塞病史的病人，盡量別外出，以免冷空氣誘發氣喘等宿疾發作。