教育部近日公布，111學年各級學校新住民子女學生計28.5萬人，較上學年減少1.1萬人；占全體學生人數的7.0％，較上學年微減0.2個百分點。新住民子女學生的父（母）以來自大陸地區者占4成4最多；按縣市觀察，新北市有4.3萬個新住民學生（占15.3％）居首。

教育部表示，近年新住民結婚人數，新冠肺炎疫情爆發前，大致維持每年約2萬人的水準，108學年至110學年受疫情影響，跨國通婚人數大幅減少，至110學年降至僅0.9萬人，111學年則回升為2.1萬人。受新住民結婚人數影響，新住民子女出生人口數，趨勢與結婚人數相仿。

根據統計，111學年各級學校新住民子女學生計 28.5萬人，占全體學生人數的7.0％，較上學年分別減少1.1萬人或0.2個百分點。觀察106至 111學年間變化，新住民子女學生人數及其占全體學生比率均呈先增後減趨勢，5學年間人數減少2.3萬人或7.4％；占全體學生比率則持平。

各級學校之新住民子女學生數，與對應學年之新住民子女出生人口數呈高度相關，111學年幼兒園、國小及國中學生計1.5萬人、7.5萬人及 4.2萬人，分別較106學年減少1.7萬人、3.3萬人及3.2萬人。

高級中等學校新住民子女學生人數5學年間呈先增後減趨勢，先由106學年6.9萬人增至108學年之8.0萬人，其後至111學年轉降為6.4萬人；大專校院之新住民子女學生為8.9萬人，因對應之出生學年仍處於人數遞增階段，5學年間大幅增加6.4萬人。

111學年新住民子女學生28.5萬人中，以父（母）來自大陸地區者計12.4萬人或占43.5％居首，越南10.2萬人或占35.7％居次，印尼2.4萬人或占8.5％再次，3者合占8成8，併計菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞及緬甸等東南亞國家，人數共計27.2萬人，占比達95.7％。

按新住民子女學生分布縣市觀察，以新北市4.3萬人（占15.3％）居首，台中市3.6萬人(占 12.8％)次之，桃園市3.4萬人(占11.8％）再次，六都新住民子女學生合計19.9萬人，合占全體新住民子女學生之 70.1％。