立委落選人蔣月惠(中)不滿20萬元保證金遭沒入，24日到屏東選委會丟環保雞蛋抗議。（林和生攝）

無黨籍屏東縣議員蔣月惠二度挑戰屏東一選區立委，雖如預期落敗，但因得票數未達規定門檻，20萬元保證金被沒收；蔣24日前往屏東選委會丟環保雞蛋，認為應降低門檻。選委會表示，會將訴求轉達中央選委會。

二度參選立委的蔣月惠此次拿到2萬5270票，比起上屆2萬4118票，增加1152票，得票率達到該選區投票數的11.3％，投票結束後，原以為可以取回20萬元保證金，她開心強調，自己會全數捐給羅騰園殘障基金，未料保證金最終被沒收。

屏東縣選委會表示，保證金退回標準是依照選舉人數計算，屏北區選舉人數為31萬9941，所以10％標準就要3萬1994票，因此蔣月惠未達標準，選舉保證金是要沒收，且無法領到選舉補助款。此選區共有4人被沒收保證金。

蔣月惠表示，這樣的算法根本不合邏輯，應該是依投票率計算才正道，自己得投票率11.3％已經超過10％，就該退回20萬保證金，強調選舉保證金退還門檻過高，不符合公平原則。

她認為，20萬對一般候選人來說是一筆不小的負擔，尤其是對於資源較少的小黨及欲參政的素人與青年，等於剝奪人民參選權利；且選舉保證金的沒收用途不明，不符合民主原則，應公布這筆錢用在哪裡。

蔣月惠建議，選舉保證金退還門檻應該以實質投票總人數為基準，而不是以投票總人數為基準，因為實質投票總人數才能反映出選民的真實意願；並將選舉保證金的退還門檻，降低至得票數達選民總數的5％。

對此，屏東縣選委會表示，沒入保證金是依法行政，但會將蔣的訴求轉達中選會。

此議題也在網路掀起正反兩面意見，有人認為，高額保證金將剝奪人民參政權；不過也有人說，既然決定參選，等於認同選舉規範，如今再來抗議，就像賭博賭輸不認帳。