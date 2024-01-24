前海巡上校葉瑞璋、中校李慶賢及前警總上尉情報官崔沂生，收取報酬擔任共諜，為對岸從事發展組織、蒐情、刺密等工作，最高法院駁回上訴，維持高雄高分院更一審判決，將李及葉各依意圖危害國家安全等4罪，各判處7月及1年2月不等徒刑，崔及李部分刑期已確定、在監執行中。

崔沂生曾服役在警總北部地區警備司令部，1988年從警總北部地區警備司令部上尉情報官退役，李慶賢在1999年間從海岸巡防司令部第五三六情報組中校小組長退，葉瑞璋2008年11月10日從海巡署岸總局文書科上校科長退役。

崔沂生在2007年底，安排李慶賢與大陸國安官員見面，經李慶賢應允為對方吸收，並從事發展組織、蒐情、刺密等工作，並吸收我方退役公務員機會，而為發展組織之行為，李慶賢陸續提供「海岸巡防機關情報蒐集項目」等公文相片檔，並取得報酬人民幣。

葉瑞璋透過李慶賢被吸收成為共諜，2014年他返回海巡署岸總局，分別向不知情之海巡署岸總局文書科少校拿取海巡署會報資料，透過李慶賢傳遞，交付予「北京七辦」國安官員「小朱」，葉瑞璋因而取得報酬。

高雄高分院更一審斥責李慶賢等人之前是職業軍人，國家、責任、榮譽均為其軍旅生涯中一再受洗禮薰陶之信念及價值，理應較一般人更知悉國家效忠之重要性，李、葉領取國家所發給之月退俸，於退役後竟罔顧國家栽培及照顧，從事背叛國家之舉止，危害國家安全，自值非難。

更一審考量3人在偵查中都自白犯行，崔沂警總幹訓班21期畢業，無退休俸，依意圖危害國家安全罪判囚8月，李慶賢依意圖危害國家安全等3罪各判囚7月、7月及1年2月，葉瑞璋判囚8月，崔未上訴，李及葉上訴遭最高法院駁回確定，將由檢察官向法院聲請另定執行期。