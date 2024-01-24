國家通訊傳播委員會（NCC）4年前以中天新聞台屢遭裁罰為由，處分不予換照，未料，NCC過去對中天的一連串裁罰卻屢遭法院打臉。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批NCC很丟臉，且建議立院一開議應進行調閱專案小組，了解中天關台和一連串不當裁罰之適法性、合理性。

NCC在2020年時，認為中天新聞違反法律規範且有多案遭裁罰，處分不予換照，此舉遭外界批評侵害言論自由。此外，NCC對中天的許多裁罰也屢遭法院打臉，包括5年前報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞，被NCC裁罰40萬元，中天提起訴訟後，台北高等行政法院認定NCC違法處分，駁回NCC上訴，撤銷40萬元裁罰確定。

對此，游淑慧今（24）日在臉書痛斥，這是一個怎樣的濫罰粗暴的行政單位，「真是丟所有公務單位的臉」。游淑慧認為，對於NCC這幾年的行政作為，立法院一開議應該進行調閱專案小組，了解中天關台和一連串不當裁罰之適法性、合理性。

游淑慧強調，若確實NCC進行不當行政作為、箝制迫害新聞自由，中天之續照案應重新審查。