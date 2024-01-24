2024澳洲網球公開賽24日女雙8強，台灣女將謝淑薇和比利時梅騰絲（Elise Mertens）發揮全面，且靈活運用高吊球，出神入化的手感讓兩人第1個賽末點就結束比賽，以6比4、6比2擊敗荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）／巴西史黛芬妮（Luisa Stefani），晉級4強。

謝淑薇今天一日兩戰，台北時間下午1點左右還要在混雙4強賽和波蘭搭擋傑林斯基（Jan Zielinski）初級，期待延續女雙獲勝的好手感，於混雙搶下決賽門票。