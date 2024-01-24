現代人生活壓力大，普遍都有睡不好的問題，長期下來恐對身體造成嚴重負面影響。對此，營養師黃威杰分享5款助眠食材，包括奇異果、酸櫻桃、牛奶、鮭魚及堅果，且也都有益於心血管健康、體重控制和血糖，非常值得攝入。其中他提到，研究發現1周吃3次鮭魚可改善整體睡眠，白天的精神也獲得改善。

黃威杰於臉書專頁「DGI 營養師黃威杰」發文表示，研究發現影響失眠的原因相當多元，依統計顯示，甚至有高達30％的人受失眠所擾，其中相較於男性，女性更容易有失眠的問題。想擁有良好的睡眠品質，不妨可從以下5款食物下手，更有研究指出，還能在心血管健康、體重控制和血糖等方面，發揮重要功能：

1、奇異果：奇異果富含多種維生素與礦物質，特別是維生素C、E，以及鉀、葉酸。有研究發現，可能因奇異果的抗氧化特性、改善葉酸缺乏及高濃度血清素的緣故，於睡前吃1、2顆奇異果能改善入睡時間，以及增加睡眠時長與提升睡眠品質。

2、酸櫻桃：酸櫻桃有別於平常吃到的甜櫻桃，雖兩者對人體都有很大的健康效益，但酸櫻桃具有更高濃度的褪黑激素，其為調解睡眠的重要關鍵激素。

3、牛奶：許多研究表明，睡前喝一杯溫、熱牛奶可改善夜間醒來次數，可能在於牛奶富含色胺酸，而色胺酸對於血液中血清素和褪黑激素的濃度扮演重要角色，因此，富含色胺酸的食物也被證明可改善睡眠和情緒障礙。

4、鮭魚：有研究發現，1周吃3次鮭魚可改善整體睡眠，白天的精神也獲得改善，主要因為鮭魚富含大量Omega-3脂肪酸及維生素D，皆有助調解血清素，對於睡眠品質有重要影響。

5、堅果：含有褪黑激素、鎂和鋅，過去曾有一項透過使用補充劑的研究顯示，褪黑激素、鎂和鋅的組合，可幫助治療老年人的失眠情況。

黃威杰補充，均衡且規律的飲食習慣對健康有很大的益處，若屬於睡眠比較容易受到影響的人，應盡量在下午或晚上減少咖啡因的攝入量，以免咖啡因的興奮作用影響到夜間睡眠。