台灣對威士忌的熱愛讓全球驚豔，不僅懂得品酒，且會發想創意，以威士忌佐餐，甚至將威士忌融入美食當中。格蘭菲迪（Glenfiddich）最近推出新年限量禮盒，除了打造獨獻台灣的格蘭菲迪「18年新雪莉」威士忌外，還與郭元益跨界推出「12年天使雪莉南棗核桃糕」，威士忌融入甜點，更添好滋味。

格蘭菲迪在年節跨界攜手郭元益推出「12年天使雪莉南棗核桃糕」，別攜手郭元益，將春節最具代表性的南棗核桃糕結合威士忌，做法是將12年天使雪莉單一麥芽威士忌浸泡在台南柴燒龍眼肉乾，經48 小時充分吸收果香、木質、肉桂與荳蔻等香氣，再結合煉製的純棗泥，工序繁瑣且耗時4倍。

格蘭菲迪「18年新雪莉」台灣首發獨饗，小批次限量上市。（Glenfiddich提供）

另格蘭菲迪推出專獻台灣的「格蘭菲迪18年新雪莉單一麥芽威士忌」，融合三款雪莉桶，包括Oloroso雪莉桶賦予的濃郁酒體、恰與頂級Fino雪莉桶的香氣、Moscatel雪莉桶的甜美，三桶相互輝映，台灣首發獨饗，小批次限量上市，售完為止。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！