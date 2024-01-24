男子陳盈齊等人2022年高薪工作為誘餌，分別以出國領取拳賽獎金及擔任高薪女祕書，詐騙1男1女賣往緬甸KK園區給器官買家，所幸2人脫困，一審將陳男判刑8年，二台灣高等法院24日依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂2罪，將他判刑7年11月。

同案另9名被告袁家翔、胡重慶、楊振楷、簡浩軒、張秉暐、楊舒婷、竇一浚、蘇子晅、卓爾杰，高院分別判處3年2月至6年6月不等徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳盈齊對一名女子佯稱有出國擔任祕書之高薪工作機會，致她陷於錯誤，允諾出國並配合辦理體檢，再陳的同夥袁家翔陪同她完成體檢後，將其體檢資料交由楊振楷、簡浩軒轉交張秉暐等人，而與國外摘取器官之買家接洽器官摘取及買賣事宜。

被害女子在2022年6月18日在蘇子晅及竇一浚安排下搭機出境，她出境後輾轉至緬甸邊境「KK園區」驚覺受騙，2022年6月22日向駐緬甸台北經濟文化辦事處求救，並於其母匯款泰達幣9900.99單位予自稱她老闆之人後，始獲釋放，並在同年8月22日返台，因而未遭摘取器官。

陳盈齊、袁家翔因無法取得送她出境摘取器官應得之報酬，乃另與楊振楷、簡浩軒、張秉暐等人，另對一名男子佯稱，可先出國領取拳賽獎金，返國後再到其公司任職云云，致他陷於錯誤，允諾出國並自行辦理體檢，再將其體檢資料連同所需證件，以手機拍攝後傳送予陳盈齊。

這名男子在2022年8月9日，在某綽號「茶裏王」之人（檢察官另行偵辦）安排下，由僅具幫助犯意之卓爾杰駕車載其前往桃園國際機場後搭機出境，但他出境後即察覺有異，自行於同年月12日返台，因而未遭摘器官。