澎湖一名酒駕累犯，2022年底時撞上路邊起步變換車道的UBER外送員後心虛逃逸，雖經警方詢問目擊證人並調閱路口監視器緝兇後查出又是酒駕，但遭撞外送員因有腦幹衰竭、右側額顳葉硬腦膜下出血等傷害，送醫搶救2天後仍不治。日前，澎湖地院依酒駕致人於死、肇事逃逸等罪，合併處有期徒刑10年。

判決書指出，肇事的朱男（47歲）過去就曾酒駕遭逮，遭宜蘭地院判刑4月，又再酒駕犯下不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，累犯，處有期徒刑9年；並犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，累犯，處有期徒刑2年，所以定下應執行有期徒刑10年。

朱男是2022年11月3日晚再度酒後開車上路，於晚間6時45分行經203縣道3.75公里處時，在煞車不及下撞上同向路邊起駛並往左變換車道的35歲陳姓外送員騎士，卻逕自離去，陳男經路人報案送醫搶救2天後，仍宣告不治。

警方後來根據目擊者說法及調閱現場監視器畫面分析後，鎖定肇事車輛，循線在當晚7時55分前往朱男家中訪查逮人，並測得酒精濃度達每公升0.34毫克，明顯違規，經檢方調查後依法予以起訴。且因警方是掌握肇事車輛車牌號碼及可能之駕駛人展開調查，應認員警已發覺犯罪，朱男在警方上門後坦承犯行，僅屬自白，無減輕其刑規定之適用。

另法官還根據朱男在偵查中已自陳，他過紅綠燈約2、30公尺後發現被害人時，已離自己不到1公尺，「但他突然迴轉...當時車速約50、60公里」，而事故路段限速約50公里，認定事發當下已超速。

最後法官審酌，酒後不得開車經政府三令五申多方宣導，為國民所熟知，朱男卻漠視法令，於飲酒後恣意開車上路，導致車禍發生致生被害人死亡，且朱男已有2次酒駕前科，仍不記取教訓而一再酒後駕車，素行不佳，甚至逃離現場，至不足取，考量朱男犯後坦承犯行，且與被害人家屬達成和解，目前仍在分期償還中，故量處合併執行10年有期徒刑。可上訴。

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