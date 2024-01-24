大陸國家金融監督管理總局（下簡稱金監總局）局長李雲澤24日表示，目前大陸金融業總體運行穩健，風險可控；大陸下一步將繼續堅持「引進來和走出去」並重，穩步擴大制度性開放，金融業開放的大門將愈開愈大。

第十七屆亞洲金融論壇24日在香港召開，本屆論壇的主題是「多邊合作 同譜新篇」，今年論壇預計將吸引超過3000位來自中國大陸以及全球各地的金融業和商業界人士參與。

綜合港媒報導，李雲澤在論壇上致詞表示，展望今年大陸經濟發展不免面臨困難和挑戰，但大陸宏觀政策空間大，總體來說，有利條件強於不利因素，大陸經濟長期向好、結構持續優化和改善，高質量的發展的態勢不會改變。

李雲澤表示，20年來中國金融業經受多次嚴峻考驗，是全球大國中唯一沒有發生金融危機的經濟體，目前金融業總體運行穩健，風險可控，完全有信心、有條件、有能力維護金融業健康穩定發展。

他又說，下一步將繼續堅持「引進來和走出去」並重，穩步擴大制度性開放，支持更多外資機構來華展業，未來大陸金融業更大力度吸引和利用外資的政策不會改變，對外資合法權益的保障不會改變，為外資提供更好營商環境方向不會改變，金融業開放的大門將愈開愈大。

李雲澤指出，金監總局將繼續加強與香港方面的雙邊監管合作，在CEPA框架下不斷推進，向港澳更高水準開放，全力支持香港發揮在一國兩制下的獨特優勢，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位。

李雲澤提出，將提升大陸銀行業、保險業對港澳的開放水準。支持進一步擴大港澳銀行大陸分行的業務範圍，積極探索研究港澳銀行大陸分行開辦銀行卡等的業務，按照內外一致原則，研究降低港澳金融機構參股大陸保險公司的准入門檻。

李雲澤還說，支持中資金融機構扎根服務香港本地市場。支持中資銀行保險機構持續完善對香港實體經濟的金融服務，發揮內外聯動優勢，參與香港北部都會區、綠色金融中心和科創中心建設。支持中資銀行保險機構在香港設立區域總部。