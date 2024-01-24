樂天女孩熊霓先前被爆料是綜藝大哥胡瓜身邊的寵兒，甚至傳出有曖昧，但被兩位當事人鄭重否認，近日熊霓真正的男友對象疑似出爐，她被拍和徐薇的學霸兒子江大成約會，男方坦承正在了解中。如今又有傳聞表示，知情的瓜哥因此對熊霓不滿並切割，未來不願再跟她有所瓜葛，對此瓜哥剛才駁斥傳聞。

江大成被拍到與熊霓約會後，受訪便坦言2人是在節目上認識的，現在正在深入了解中，很聊得來，也大讚熊霓是很不錯的女生，「就年輕人交交朋友」，並無正面認愛，也沒把話說死；媽媽徐薇一直以來都不會管他交友，所以沒特別報備。

如今鏡週刊又報導瓜哥對此不滿熊霓因此切割，據《三立新聞網》報導，胡瓜對於熊霓與江大成傳出戀情樂見其成，並否認切割熊霓：「什麼叫切割？熊霓不是每次都來上《大集合》嗎？連除夕節目都錄了，現在看來我背了黑鍋背了半年，非常感謝週刊拍到他們，還原真相了。」

胡瓜更大器地透露其實徐薇兒子之前就來上過他的《歡樂智多星》節目，當時才知道原來他媽媽是徐薇，「他出新書，我也有幫他寫掛名推薦，大家互動都很正常，何況熊霓跟我的新聞根本從頭到尾就是沒有的事！」