農曆春節即將到來，許多民眾已經開始大掃除，廚房是清潔較費工的地方，一名網友大推全聯一款廚房清潔劑，用來清洗瓦斯爐台面及抽油煙機，除油垢效果驚人，噴上清潔劑稍微靜置一下，再用抹布擦掉就變乾淨，不鏽鋼抽油煙機甚至閃閃發亮，不少用過的網友也讚「這罐去油很猛」、「我家也囤了幾瓶，準備開始大掃除了。」

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團分享好物，她日前在賣場發現一款超夯的廚房清潔劑有買1送1促銷，原價1瓶119元，特價後1瓶不到60元，趕緊買回家大掃除用。

原PO分享清潔成果，原本瓦斯爐卡滿油垢，噴上清潔劑後讓泡沫靜置一下，再用抹布擦就乾淨溜溜；至於抽油煙機上的陳年油垢，原PO同樣噴上清潔劑，接著用菜瓜布輕刷，整片不鏽鋼乾淨到發亮。

貼文曝光引起許多討論，用過的網友紛紛留言讚「這瓶真的超厲害，輕鬆不費力，噴下去驚訝到我說不出話」、「這罐真的好用，上禮拜六才買1瓶原價」、「洗抽油煙機的網子，搭配廚房紙巾使用，超級乾淨」、「我家也囤了幾瓶，準備開始大掃除了」、「這罐去油力真的推」、「上禮拜才買2罐139，過幾天去看看有沒有更便宜，再掃幾罐回來。」