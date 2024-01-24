喜劇演員賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》，日前邀大陸《央視》前調查記者王志安當嘉賓，沒想到言談間訕笑身障者，疑似影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，當下賀瓏和助理Albee更是附和大笑，節目播出後慘遭炎上，對此，網紅「James Hsieh」爆粗口怒斥此事。

網紅「James Hsieh」指出《賀瓏夜夜秀》是錄影剪接完後，丟上水管影片的節目，他指出王志安講出歧視言論後，其實有辦法阻止事態惡化，他表示主持人當下應該直接遏止，就算沒有這麼做，企劃團隊在剪接時應該刪掉這段或選擇重錄，沒想到竟是「保留這段，剪進去」，至於得扛下責任的製作人，不僅沒有制止團隊，而是選擇讓這段內容播出來。

《賀瓏夜夜秀》製作人在頻道底下留言道歉。（圖／STR Network Youtube）

對此，網紅「James Hsieh」怒斥﹕「從賀瓏到企劃團隊到製作人，沒有一個有基本的人性與專業素質，去阻止一個大陸人公開羞辱台灣人的播出，還剪好好配上字幕的丟到水管，去給年輕人看，去賺流量錢，去傷害陳俊翰本人跟他家人，你們全都是畜生啊，是因為地獄哏玩太久，所以忘記當個人的標準是什麼嗎」，眼見製作人在頻道底下留言道歉，讓他不滿表示﹕「一個百萬流量播出，你在根本沒人看到的小水溝裡道歉」，再次怒嗆﹕「這個垃圾節目，從主持人到團隊到製作人，都是一群毫無人性的畜牲」。

網紅怒轟《賀瓏夜夜秀》團隊「忘記當個人的標準是什麼」。（圖／James Hsieh臉書）

《賀瓏夜夜秀》陷入失言風波後，製作人跟助理主持人Albee接連發聲道歉，根據《自由時報》報導，主持人賀瓏原本未做出回應，不過稍早透過經紀公司薩泰爾表示：「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意」，不過仍無法平息網友怒火，紛紛留言﹕「嘲弄一個身障者有什麼好笑的」、「曾幾何時『幽默』變得如此粗俗讓人不堪？真的是很丟臉」、「節目不好笑就算了，沒想到可以低級到這種地步」，還有人撂下狠話﹕「所有跟你合作的廠商都要解除合約，你真的不該待在演藝圈了」。