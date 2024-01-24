2024總統大選由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出，市場聚焦兩岸關係之後如何發展，值得關注的是，2022年大陸從台灣進口的中間產品達14%占比最高，相比2018年增加，顯示大陸對台灣依賴加深。

根據美國數位媒體「石英」（Quartz）報導，香港辛里希基金會（Hinrich Foundation）上週發布的一份報告顯示，大陸是全球最大中間產品進口和出口國，台灣占其中間產品進口最大份額，而且2022年占比已上升至14%，相較於2018年的12.2%增加。

牛津經濟研究院首席經濟學家指出，雖然地緣政治緊張情勢升溫，但大陸在進口方面越來越依賴台灣，部分原因是疫情期間大陸對先進晶片的需求增加。

與此同時，大陸減少南韓和日本的中間產品進口，2022南韓僅占10%，相較2018年的12.7%縮水。另一方面，大陸增加依賴越南和印尼的進口，同時期這兩國的占比都增加超過1%。

中間產品被用來製作最終產品，藉由追蹤中間產品的流動，可以檢視各國的貿易關係以及相互依賴的程度。