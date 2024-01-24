振興醫院院長魏崢（左五）表示，振興醫院已完成1046例經導管瓣膜置換手術，更是亞洲唯一「經導管二尖瓣二次置換手術亞太教學卓越中心」。（王家瑜攝）

83歲的張奶奶近期因為肺炎引發呼吸困難、心悸和肺水腫，臥床已經2、3個月，詳細檢查發現，原來是14年前開刀置換的人工瓣膜，隨著時間而老化損壞，需接受高難度的「瓣中瓣」手術，在舊的瓣膜上再植入新的瓣膜。張奶奶原本無法自理生活，術後可以自己洗澡、上菜市場，總算讓家人放下懸著的一顆心。

台灣近20年有大量患者植入人工瓣膜，但這些生物組織瓣膜平均使用壽命約10到15年，使用久了猶如皮革或塑膠般老化，每年約有200到300名患者需要進行二次置換手術。振興醫院院長魏崢表示，過去心臟瓣膜損壞時，必須以開胸手術切除舊的瓣膜，再重新植入新的瓣膜，但年長患者手術風險高，可能自行選擇放棄，也可能醫院不敢開刀。

隨著技術發展，經導管置換手術逐漸成熟，病人可免除開胸手術，完成瓣膜置換。魏崢說，過去經導管置換手術只適用於主動脈瓣膜，也就是目前已經相當成熟的TAVI（經導管主動脈瓣置換手術），而振興醫院是台灣最早開始將經導管手術用於二尖瓣，數量是亞洲地區最高的。振興醫院迄今已完成1046例經導管瓣膜置換手術，其中100多例為二尖瓣膜置換手術。

83歲的張奶奶因為過去曾置換二尖瓣膜，多年後因為瓣膜退化損壞，必須二度置換。振興醫院心臟血管外科醫師李永在說，由於二尖瓣在心臟中間，需經過心房中膈才能抵達，置換手術難度較高；現在透過超音波導引及定位，可以順利將瓣膜送入，將新的瓣膜放在舊的瓣膜中，這項「瓣中瓣」手術難度高，高度仰賴團隊合作。

李永在說，原本張奶奶已經臥床2到3個月，生活都要靠家人和外勞打理，術後再度找回活力，可以自己洗澡、上菜市場、參加社區活動，家人不用整天懸著一顆心，可以安心出門工作。振興醫院是亞洲第一間獲「經導管二尖瓣二次置換手術亞太教學卓越中心」認證的醫院，完成案例數率亞洲之先，更吸引亞洲地區醫院前來觀摩學習。