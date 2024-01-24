38歲葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）依然是頭猛獸，去年賽季甚至榮膺世界進球王，原本C羅將隨著沙烏地聯賽球隊艾納斯，前往中國大陸進行2場友誼賽，不料C羅因為腳傷無法出賽，艾納斯大陸行宣告提前喊卡。

艾納斯計畫將在本周陸續交手中超球隊上海申花和浙江隊，當地球迷都很期待看到C羅出賽，門票正式開賣隨即銷售一空。陸媒《搜狐體育》報導，C羅抵達深圳機場後，吸引成千上萬球迷到場，一度癱瘓機場，C羅預期會在大陸待上10天。

如今C羅卻因為身體因素無法登場，艾納斯表示，等到C羅恢復健康後，將擇期返回大陸進行比賽。主辦單位也承諾，球迷可持門票證明進行無條件退款，無論是機票、飯店費也將進行賠款。C羅則是在記者會上失望表示，「我要向大陸球迷說聲抱歉，但有些狀況無法控制，我踢了20多年的球，傷病是無法避免的，我也感到很遺憾。」

艾納斯將在本周末返回沙烏地，準備下一場迎戰梅西（Lionel Messi）率領的邁阿密國際友誼賽，但仍無法得知C羅是否上陣，如果成行，這也是梅西、C羅自去年1月20日後首度交手。