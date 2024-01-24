具備新一代AMD RDNA 3架構，以先進強大的AI技術和光線追蹤加速器，享有流暢的畫面解析度和高刷新率體驗；借助加速渲染應用程式支援進行編輯及視覺化，同時也能支援AMD編碼/解碼媒體引擎，可於播放或串流時提供廣廣的動態色彩範圍和強化畫面，並支援DirectX 12 Ultimate API，展現沉浸式且生動的視覺效果，使玩家在遊玩最新3A遊戲大作時得以享有沉浸式的體驗。

Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC顯示卡擁有先進頂尖散熱技術：直徑87mm的Nitro FrostBlade環形風扇，環形設計可增加風壓，提高風流有效發散 GPU 熱量，並降低運轉噪音，以保持卓越的性能；雙滾珠軸承系統較傳統油封軸承，使用壽命長並能承受高溫，其中的軸承潤滑油，減少風扇軸承的摩擦與磨損，並帶走摩擦產生的熱，延長風扇轉動的壽命；上、下、背面的三大散熱通風口，讓散熱無阻礙，能有效冷卻裝置上的重要零件！

Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC顯示卡的散熱器以精煉銅製底座加固，可有效吸收熱量並透過超純水無氧銅導熱管散熱，確保最佳效能。PCB板上的電容器亦以耐用性為設計重點，壽命為一般電容器的2.5倍，並採用鋁製背板和金屬防彎條，同步支援設備的溫度控制而導熱墊片則可幫助電路組件高效導熱。精心設計的冷卻系統更將顯示卡推向極限，為玩家帶來超越期待的超頻效能。

首款Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC顯示卡於全球同步發售，開賣時間為台灣時間1/24晚間10點。