脫口秀節目賀瓏夜夜秀昨天邀請中國大陸前央視調查記者王志安作為來賓評論台灣選舉，王在節目中出言諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，暗指他被作為選舉工具。對此，民進黨立委洪申翰表示，對於身障者歧視的言論不是幽默。

洪申翰說，而且陳俊翰律師之所以願意投入不分區就是希望以自己的例子做一個凸顯和推進，民進黨團也會跟他合作，就相關議題有更好的保障，這件事情居然被調侃嘲諷，是看不下去的事情。