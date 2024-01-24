美國眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）聯合主席，民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）與共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）已抵達台北，將訪問政、商界高層，表達對台灣選後的支持。

路透社報導，台灣於本月稍早完成總統大選，由民進黨的賴清德與蕭美琴當選第16任正副總統，並將在5月20日走馬上任。美國眾議院「台灣連線」聯合主席的辦公室發表聲明：「此行將重申美國對台灣選後的支持，表達對民主價值的一致承諾，並探索進一步強化台美經濟和國防關係的機會。」

美國與台灣沒有正式外交關係，但卻是台灣在國際舞台上最重要的後盾，也是最主要的武器供應者。不過，對於美國官員頻頻訪台，北京政府表示強烈不滿，認為這可能鼓舞台灣走向獨立。

總統當選人賴清德表示，他不尋求改變台海兩岸的現狀，將堅守長期以來的政策，既不追求獨立，也不會與中國統一，並強調只有台灣人民才能決定自己的未來。