台中市消防局通知消防署申請直升機吊掛救援成功，將46歲陳姓男登山客送至東勢河濱公園，由東勢91載送陳至醫院救治，所幸無大礙。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

新竹縣尖石鄉與台中市和平區交界「品田山」為熱門登山景點，23日寒流猛烈，2登山客登山途中失溫求救，台中警消當天下午6點多獲報，1男1女頂著零度低溫在深山迷途，最後在冰天雪地中找2登山客，送醫後所幸無大礙。

台中市消防局指出，當時民眾報案指稱，陳姓1對男女前往品田山登山，46歲陳男於品田山3.5K處有失溫現象需要救援，且山上積雪深厚，部份路徑無法辨識，相當緊急。

台中市消防局立即派遣梨山分隊1車4人出動，趕緊上山救人。但其中陳姓女登山客表示，能自行前往新達山屋避難，先不用派遣救援人員，但唯恐發生意外，救援人員仍持續趕往新達山屋救援。

後來陳姓女登山客當時說，2人已迷失方向，肢體無力狀況，未攜帶帳篷，僅帶簡易式睡袋，需繼續派員前往救援。梨山分隊人員出勤4人連夜冒險上山前往救援，24日凌晨接觸2名山友。

台中市消防局說，陳姓男登山客有背部及腰部疼痛，失溫、意識清醒但無法行走現象。便通知消防署申請直升機吊掛救援成功。直升機降落東勢河濱公園，由東勢91載送陳男至東勢農民醫院救治，所幸無大礙。