任內爭議不斷的國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨（23）日表示，任期到7月31日為止，因學校借調不能超過8年，將返校任教；但國民黨立委洪孟楷研判，陳會做出此決定的真正關鍵點，在於這次立委選舉結果，民進黨沒有一黨獨大，少了國會護航，他要再續任恐怕是天方夜譚，若是被提名卻遭否決會很難堪。

行政院將於4月底提名包括正副主委共4名NCC委員，陳耀祥談及相關話題時說明，自己任期屆滿後，將回到台北大學任教。在今年立委選舉拿下最高票的洪孟楷昨於臉書推測，陳耀祥是因擔心與其被提名後遭立法院否決會難堪，才決定倒不如先拋出不續任；對比兩周前高端疫苗合約終於公開，洪直言很多事情能夠恢復正常化，關鍵在於民進黨護航力量已不再。

「民主要制衡！」針對高端合約公開、陳耀祥不續任，洪孟楷認為並非良心發現，而是實力原則，要拒絕一黨獨大的亂象，就得讓國會功能可以正常發揮，而在投票結果出爐後兩周，看來已有初步成效。

洪孟楷進一步分析，當立法院開議後，NCC新的人事案會送到交通委員會，目前看來國民黨在該委員會可有七席委員，民眾黨則有一席，他並假設民進黨也是七席，如此一來，若國民黨擔任召委，不急著排該項人事案，而民進黨的召委若要排該案，將面臨最後表決，國民黨七票加民眾黨一票，對比民進黨六票（召委通常不參與投票），結果一定是無法過關，因此陳耀祥注定是無法通過。