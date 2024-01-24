台中市清水區中山路使用頻繁，加上管線長年汰換挖掘，道路坑洞修補、凹凸不平，影響用路人安全，在台中市議長張清照極力爭取下，獲市府編列3480萬元經費，將長度2438.2公尺的中山路「燙平」，24日張與市府會勘，預計今年1月底完工。

台中市議長張清照指出，中山路是清水區主要道路，連絡沙鹿、清水與大甲地區，並串連紫雲巖、鰲峰山及大甲鎮瀾宮等重要觀光景點，車輛往來頻繁，道路平整對交通安全非常重要。

上午偕同台中市府建設局長陳大田、清水區長蔡慶生、下湳里長李王玉蘭、頂湳里長王景收與菁埔里長林子清等人，現場會勘了解施工進度與品質，看到平整的道路，大家都說「讚」!

下湳里長李王玉蘭說，中山路段有坑洞及凹凸不平，讓騎機車、開車的人，萬一不留意可能會出意外，經不斷爭取，在議長張清照協助下，今年終於「圓夢」。

清水區長蔡慶生指出，這條道路鄉親反映非常多年，原本要爭取中央前瞻計畫經費，但議長張清照擔心時程拖太久，爭取由市府全額編列經費，才能這麼快速度完成。

建設局陳大田局表示，清水區中山路路面老舊，多次臨時修補、自來水與天然氣管線汰換挖掘等，道路「滿目瘡痍」。市府非常重視，推動中山路燙平計畫，全面提昇道路品質。

陳大田指出，改善路段長度約2438.2公尺，面積約4萬6880平方公尺，投入經費計3,480萬元；因應道路高強度使用，鋪設採用粒徑19mm的密級配粒料，增加路面抗磨性與抗車轍變形，另提高標線抗係數逾BPN65，降低機車打滑及雨天濕滑等交通事故。

為提升用路安全、舒適性，增進地區道路環境品質，清水區中山路目前分2階段施工「燙平」，第1階段的中華北路至台1線工程已完工，第2階段五權東路起至中華路，正在施工中，預訂今年1月底可全部完成。