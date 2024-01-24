美國前總統川普（Donald Trump）目前在共和黨總統初選保持領先，有高機率代表共和黨角逐總統大位，這也讓「川普概念股」水漲船高，有意合併川普媒體公司TRUTH Social上市的特殊目的收購公司（SPAC）DWAC股價噴出，一周內大漲175%，光是周二單日就狂飆88%，相當驚人。

綜合外媒報導，由於川普在黨內最大的競爭對手佛州州長Ron DeSantis宣布退選，刺激川普概念股暴漲，名為Digital World Acquisition（代號DWAC）的特殊目的收購公司，單日大漲88%，從15日開始至今的8個交易日，上漲超過190%，出現將近2倍的漲幅。

川普的媒體公司計畫透過DWAC借殼上市，目前交易案尚未完成。加拿大投資機構Accelerate Financial Technologies執行長Julian Klymochko就說，「市場已經徹底瘋了。」目前DWAC的地位代表著超過80億美元的過高估值。

除了DWAC之外，美國保守派愛用的影音分享網站Rumble本周已上漲超過66%，曾幫川普開發軟體應用程式的Phunware，股價5天以來噴漲逾163%，走勢相當驚人。

隨著共和黨初選的票陸續開出，川普持續保持領先。路透社報導，川普如果要在黨內初選獲勝，需要在初選中拿到1215張黨內代表的投票，目前川普拿到31張，對手海利（Nikki Haley）僅拿到16張代表票。