寒流來襲，讓熱食、暖暖包等抗寒商品銷量激增。超商特別在觀光風景區、追雪熱點周邊門市加強保暖商品備貨，較平時成長5倍以上，相關措施預計帶動該品類業績成長至少1成。

7-11祭出禦寒攻略，推薦新品「繽紛鮮蔬豬肉鍋」首款搭配白飯的冬季鍋物，飽足感十足；以及「鹽麴雞腿時蔬溫沙拉」冬季沙拉可微波熱熱吃、「韓式起司辣炒豬肉飯糰」採用韓國直輸辣醬炒豬肉拌飯，搭配雙起司，口口濃郁。另冬季氣溫每下降5度，熱食自助區商品銷售平均可提升2成，星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮等冬日夯品展開優惠活動，全品項商品即日起至3月5日搭配指定杯湯可享任選4件88折。同時觀察到入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，尤其又以暖暖包銷售翻倍，現推出「CR 2WARM雙面暖絨衣」加99元多1件以及「小白兔暖暖包」第2件6折、指定品牌暖暖包任選買1送1優惠活動。

7-11熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」，2月20日前也推買一送一。24日還推CITY系列指定同品項第二杯10元優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）。

全家即起獨家開賣「大戶屋」及「bb.q CHICKEN」共7款冷凍料理，簡單覆熱就能在家嘗美味。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家則獨家開賣日本第一定食餐廳「大戶屋」及韓國人氣炸雞品牌「bb.q CHICKEN」的7款美味冷凍料理，讓民眾在家就能輕鬆躲冷吃好料。首推大戶屋「雞肉什錦燴黑醋」以黑醋醬汁醃漬的厚實腿排搭配繽紛鮮烤蔬菜，色香味俱全；「牛肉壽喜燒」鮮嫩牛五花吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，適合一家大小品嚐；另有bb.q CHICKEN「辣炒雞」嚴選肉質鮮嫩多汁的國產雞肉，搭配獨門辣炒雞醬，細細拌炒香辣又開胃。即日起至3月5日購買大戶屋、bb.q CHICKEN指定冷凍商品，任選兩件享9折。

全家APP「Fami煮煮」因應年節需求，特別推「家常年菜限時優惠」，自即日起至2月7日推出75折起專屬優惠，共精選11道家常年菜，包含干貝XO醬白菜滷、鮮蝦粉絲煲等料理，新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、3步驟即可快速上桌零失誤。

入冬最強寒流來襲，萊爾富今年首度推出MAJOR MADE四代多機能登峰外套，短短開賣20天，即銷售近3000件。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富即起至1月30日期間推出MAJOR MADE四代多機能登峰外套，兼顧保暖、蓄熱、防風、防潑水、耐水壓跟抗水性，同時採用防汙面料，汙漬不易附著，以及進口的消光面料，外套相對耐磨抗刮。另最近一周的暖暖包銷量亦呈現倍數增長。萊爾富於30日前也推出優惠，指定暖暖包享任選2件8折優惠，RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包（10入）裝（原單包售價250元）享單包特價129元，售完為止。

OKmart限時推阿華田系列熱飲單杯7折、莊園級拿鐵＋三峽金牛角組合現省15元優惠。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart觀察消費者在冬季超商購物偏好溫暖熱飲與補充熱量的麵包類、個人鍋物，根據門市後台資料顯示，OKCAFE莊園級美式／拿鐵是最受消費青睞的商品，尤其是低溫提高消費者對於現煮咖啡的需求，發現寒流來襲後短短兩日已成長3成，因此OKmart推出限時阿華田系列熱飲單杯7折、莊園級拿鐵＋三峽金牛角組合現省15元優惠；此外，OKmart也針對冬季補充熱量需求，推出全新聯名鍋物「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」，OKmart於即日起開賣聯名限定正宗韓式「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」，以傳統濃郁大骨湯底為基底，搭配嫩鮮滑的豆腐、韓式冬粉、豬肉片、蛋絲與豆芽等豐富配料，熱熱喝上一口，趕跑寒氣超溫暖。