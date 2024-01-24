國內發生某托嬰中心「口罩令」，傳出發生1歲大小朋友戴口罩遭悶死案件，疾管署強調，現在對於托嬰中心已經沒有口罩禁令，目前維持口罩規定的機構只有醫院、診所、一般護理之家、老人福利機構。

疾管署發言人羅一鈞表示。去年3月6日即已隨校園室內口罩令同時解除，其後也從未恢復托嬰中心口罩令，目前維持口罩規定的機構只有醫院、診所、一般護理之家、老人福利機構。

疾管署表示，該托嬰中心事件，新北市社會局已說明「由於近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加，進入高峰流行期，中心告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。」並已介入調查。

疾管署重申，自去年3月6日解禁後後，中央和地方都沒有針對托嬰中心再恢復過口罩令，稍早新聞報導轉述「托嬰中心口罩令」實為誤解，其實是該托嬰中心自行規定。

羅一鈞強調，要考量幼兒的身心健康，現行本來就不會強制他配逮口罩，如果在醫院等強制配戴的場所，也是採勸導作法