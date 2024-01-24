普濟燈會將於2月4日展至3月9日，台南市長黃偉哲等各界貴賓今天共同見證燈會即將開展。（曹婷婷攝）

被票選為台灣十大燈會之一的普濟燈會，累計超過百萬人次造訪，今年邁入第12年，除燈籠數創新高將展出1800盞，規模更勝以往外，主燈邀藝術家洪易「金龍YO有魚」共襄盛舉，另也串聯國華街陳設「變色龍」、「福龍」共3件洪易作品，邀請遊客賞燈、品嚐小吃兼能感受台南廟宇、巷弄的藝術氣息。

普濟燈會今年主燈特別邀請藝術家洪易作品「金龍YO有魚」。（曹婷婷攝）

2024普濟燈會將於2月4日登場，每年都吸引20萬人前來賞燈。（曹婷婷攝）

普濟燈會持續舉辦11年來，累計手繪燈籠作品超過1萬5000盞，11年來，從廟口到國華街延伸至普濟殿七角頭剪紙巷，深受在地居民的支持與遊客的喜愛，更從地方出發、躍上國際，今年燈會一路從2月4日璀璨到3月9日，且為同慶「台南400」與呼應跟世界交陪的民間參與計畫，4月中旬還將帶著獲獎的400顆燈籠移師日本東京展出。

今年主燈特別邀請知名藝術家洪易作品「金龍YO有魚」共襄盛舉，普濟殿主委王西村表示，普濟燈會舉辦12年以來，承蒙各界支持與喜愛，愈辦愈精彩，今年是龍年，更首次請來藝術家大師作品，增添光彩，絕對值得大家專程一遊。