立委陳玉珍、王鴻薇、賴士葆與新科立委廖偉翔2（右起）4日舉行記者會，正式針對我國不在籍投票，與新科立委游顥共同提案立法「不在籍投票法」。（陳薏云攝）

立委王鴻薇、陳玉珍、賴士葆與新科立委廖偉翔24日舉行記者會，正式針對我國不在籍投票，與新科立委游顥共同提案立法「不在籍投票法」，將效法美國方式提出「通訊投票」、「特設頭票所投票」。王鴻薇表示，全國約有近200萬人異地工作或外地求學，需要不在籍投票制度平衡投票成本，痛批民進黨政府擺爛，「一個政府怎麼可以這麼怠惰、狂妄。」

王鴻薇說，根據主計總處2021年人口普查公告資訊，全台異地工作人口以及在外地求學學生，總計符合不在籍投票資格的人口約在190萬~200萬人之間，而每次全國性大選，因為尚未完成不在籍投票之立法，行政機關怠惰傷害眾多國人投票權，早該立法解決，任何選舉應一視同仁，使人民行使憲法選舉權徒增成本，或是因此降低投票誘因放棄選舉權，都是國家政府失職。

陳玉珍直言，身為金門人同時也是選區立委，本次投票就有發生松山機場欲搭軍機返回金門投票的民眾，卻因為軍機臨時取消導致無法返鄉，導致不少早早來排隊民眾相當氣憤，在機場破口大罵，金門投票率只有36％是本島平均約一半，而導致這些鄉親的投票權無法行使的元兇，就是因爲政府沒有配套，沒有積極保障離島人的權力。

賴士葆也說，其實3年前，行政院通過中央選舉委員會擬具的「公民投票不在籍投票法」草案，而且當時內政部以及時任行政院長的蘇貞昌也都贊同這樣的政策，這表示我國選舉事務技術已發展成熟，全面不在籍投票，根本就是政府要不要做而已，朝野都應該放下政治考量，保障憲法賦予人民的權力，完善民主制度運行。

賴說，不在籍投票是深化民主很重要的一步，台灣現在能在世界上有一席之地，就是因為徹底推動民主，但民進黨政府8年來，都百般阻撓，因為台商不會投他，軍公教也不會投他，甚至2022疫情期間，剝奪幾十萬被隔離者的投票權。「不開放只有一個理由，因為政治。」

廖偉翔補充，其實不在籍投票已是世界趨勢，不在籍投票制度之實施，已是世界趨勢，包括澳洲、丹麥、加拿大、芬蘭、德國、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國、美國、韓國等。我國到現在才要採行不在籍投票已落後其他先進國家已久，應該趕快跟上世界趨勢，票票等值不能只是口號。