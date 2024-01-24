新北市積極打造影視基地，預計在板橋大觀路規畫新橋攝影棚，占地約800多坪，提供給劇組拍攝，去年底才通過都市計畫變更送交中央；加上新莊國影中心與2025年完工的林口影視城，點線面串聯起新北影視廊帶。

新聞局長張愛晶今在市政會議以「我的新北市、影視進行市」為報告主題，新聞局說明，新橋攝影棚目前為軍方用地，現況是福利站，為活化閒置營區，軍方土地使用通盤檢討，決定將此地提供給新北市使用，考量劇組反應希望市區也能有影視基地，新聞局因此計畫將此閒置空間打造為新橋影視基地，除供劇組拍戲，另規畫半開放的民眾互動展覽空間，去年底才通過都市計畫變更送交中央審議中。

至於林口影視基地預計於2025年完工，經發局長何怡明說，截至目前為止，林口媒體國際園區已引進三井跟東森集團，三井二期預計在第四季完工開幕，東森集團將規畫可供5000人使用的多功能影視會館，並導入攝影棚前置與後製中心，完工後也會將營運總部遷到林口，結合晶華酒店並成立新品牌進駐。

新北市長侯友宜表示，新北市擁有多元文化，有山有水有海，這樣影視之都的環境，把新北市城市之美不斷推銷出去，尤其協拍中心是非常重要單位，這段時間看到國內外劇組到新北市取景，新北市很多好的地方，藉著戲劇，讓大家能更了解新北，不管是文化、觀光、農業甚至經濟發展，都藉著這樣城市外交，讓大家看見新北。

侯友宜裁示，新北市可以在協拍的地方多著墨，影視要與觀光休閒旅遊與農產品作結合，有些農產品是置入性行銷，可以讓農產品銷路更好，此外，地方活動也可以與影視業者配合帶動觀光休閒產業，各單位都要配合新聞局，把影視基地發揚出去。

另針對新北缺乏大型表演場地，提供給音樂人演唱，侯友宜也要求各單位盤點適合空間，因有許多業者反應希望能在新北舉辦演唱會。