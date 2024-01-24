春節前後是勞動者換工作的流動高峰期，也是企業組織用工的重要時期。大陸人力資源社會保障部今天（1月24日）召開新聞發佈會，就業促進司副司長運東來表示，2024年「春風行動」將於1月下旬至4月上旬在全大陸開展，預計將針對農民工提供3000萬個就業崗位。

活動將聚焦農村勞動者和有用工需求的單位，集中開展引導務工人員有序外出，促進就近就業和返鄉創業，組織企業招聘用工等服務。活動內容包括密集招聘；開展勞務輸入地和輸出地聯合招聘、駐點招工、組團送工，組織勞務品牌專項對接；支持創業等。

運東來表示，從走勢看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠，經濟增長將進一步恢復，新舊動能加快轉換，新的就業增長點不斷出現，為穩就業提供堅實支撐。與此同時，經濟運行不確定因素增多，社會預期偏弱，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，穩就業需要付出更多努力。

公開資料顯示，春風行動是指為農民工開展提供就業機會、保障農民工合法權益以及整頓勞動力中介機構等系列活動，已舉辦多年。