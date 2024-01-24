好心收留「急凍友人」慘遭打死 兇嫌起底！殘暴惡行非首次

新北市三重區前（22）日發生一起命案，1名63歲鄭姓男子，因酒後與53歲葉姓友人發生口角，情緒失控之下徒手毆打對方，葉男倒地後失去呼吸心跳，最後傷重不治，警方獲報後到場，以現行犯逮補鄭男，並依傷害致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。據悉，葉男一直是社區的問題人物，過去甚至曾對2位哥哥犯下傷害致死及殺人未遂罪。

據了解，葉男過去與大哥、二哥同居。不過2010年，葉男先對二哥犯下傷害致死罪、2018年間又對大哥犯下殺人未遂罪；葉男與兩位哥哥鬧翻後，他就從住處搬出來，此後就一直長住公園，昨天則因寒流來襲，為此躲進死者鄭男家中避寒。

警方調查，鄭男與死者原為朋友關係，近期葉男借住在鄭男家中，案發當天晚間11時許，鄭男因為酒後情緒不穩，為了死者使用他的充電線，雙方發生爭執，隨後鄭男便以徒手方式毆打對方，葉男倒地後失去呼吸心跳，鄭男見情況嚴重，自行打電話報案。

救護到場。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方獲報到場後，初步勘驗發現死者臉部、頭部有外傷，鄭男也坦承為自己所為，但初步相驗無法確定死者死因與遭毆有關，將待法醫解剖後釐清，警方依現行犯逮補鄭男，訊後依傷害致死罪嫌移送。

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