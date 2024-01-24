行政院近日核定「第二期空氣汙染防治方案」，目標設定為2027年全國PM2.5每立方公尺13微克、中南部區域每立方公尺15微克，臭氧8小時紅色警示事件日相較2019年改善80％，環境部官員今天召開記者會說明卻未提到中南部空汙改善目標，詢問則說，希望各地都能達到13微克的目標。

據方案指出，2022年全國細懸浮微粒手動測站年平均濃度為每立方公尺12.4 微克，且各污染物的全國年平均濃度均符合空氣品質標準，並持續改善，僅有臭氧不降反升。

環境部大氣環境司司長張順欽表示，第二期的改善重點為PM2.5及臭氧，前者不佳的原因為天氣條件不利擴散、集中在中南部及11月至4月，後者挑戰為背景濃度上升抵銷改善作為，因此透過中央政府規劃116億元預算、國營事業650億元預算，盼在2027年達成全國PM2.5 13微克目標、臭氧紅害站較2019年減少80％。

張順欽說，如將透過盤點可行前瞻技術，推動與產業減量協談，強化定期檢查及認證管理、鼓勵老舊車輛汰舊換新，而如港區防制、營建工程、農業露天燃燒、河川揚塵及民俗活動會透過各部會專案管理，也會透過如台中電廠、中龍鋼鐵、興達電廠、中鋼公司及中油公司加強減量，並強化空氣品質不良季節應變能力。

張順欽也說，將針對固定汙染源季節性費率、增加有害物種，調整減免額度、增列減免項目，至於移動汙染源則擬提供汙染較低的燃料浮動式調整費率，營建工程則會提供自主減量減免。

張順欽強調，二期方案目標為全國平均達到13微克，雖然會有區域性的差異，但希望各區域都能夠達標。