主唱犬青一舉一動都引起粉絲尖叫。（相信音樂提供）

主唱雲安魅力無限。（相信音樂提供）

謙哥隨身攜帶哈密瓜到每場演出。（相信音樂提供）

告五人佔據各大廠商尾牙，破200場邀約榮登尾牙王。（相信音樂提供）

告五人人氣爆棚，將在3月16日於宜蘭縣立體育場舉辦《宇宙超有趣SUPER LIVE！巡迴演唱會》，粉絲詢問度破表，尾牙商演邀約不斷，已接獲破200場邀約，但畢竟分身乏術，目前確定在農曆年前可以唱滿66場，六六大順好兆頭，也樂當尾牙王。

告五人不僅演唱會受歡迎，各大廠商尾牙也爭相搶人，告五人連續3個月不間斷每天通勤宜蘭與台北，「很開心可以和大家共創獨一無二的回憶，也很期待3月16日演唱會的到來，可以與哈瓜分享我們的上班路，不管是春夏秋冬、又到天黑我們都走過，期待跟大家一起看見我們所見到的風景。」

尾牙季熱情員工看到告五人一登場就放下餐盤，衝到台前與告五人合唱，甚至自備告五人演唱會周邊哈密瓜手燈揮舞應援，還在告五人演出後狂喊「安可」，捨不得告五人離場，告五人笑說：「看到哈密瓜手燈好像回到演唱會現場，去年《宇宙的有趣巡迴演唱會》從台北小巨蛋，一路到拉斯維加斯，今年要回家舉辦《宇宙超有趣SUPER LIVE！巡迴演唱會》，希望能在宜蘭家場『加碼』跟大家見面！」

告五人去年馬不停蹄，滿檔的行程讓他們沒辦法好好休息，今年持續表演與巡迴計畫，規劃已經滿到2025年。接下來將到2024 《超級巨星紅白藝能大賞》演出，也將在開年後的第一場演出回到家鄉，將在3月16日於宜蘭縣立體育場舉辦宇宙的有趣2.0突破天花版《宇宙超有趣SUPER LIVE！巡迴演唱會》，從家出發，迎接2024新一年度的世界巡迴演唱會！