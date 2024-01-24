門諾醫院語言治療師許家寧說明潘先生因吞嚥障礙在飲食上遇到的困難。（羅亦晽攝）

花蓮64歲潘先生4年前罹患舌癌末期，手術治療雖控制病情，卻因吞嚥障礙無法攝取足夠營養，體重直落至50公斤，體態如同皮包骨，難以維持日常生活，經堅持完成長達3年的吞嚥復健訓練，克服身體不適及無聊反覆的動作，終於能順利飲食，喊話癌友不要放棄希望，「什麼病都有治癒的可能，只有心病無藥可醫」。

潘先生無菸酒檳榔等不良嗜好，2020年初，卻因舌頭不斷摩擦假牙發生癌變，經向門諾醫院耳鼻喉科醫師洪士涵求助，發現確診舌癌末期，陸續接受化學治療及放射治療，雖然成功控制病況，卻因口腔纖維化等副作用出現吞嚥障礙。

潘先生說，當時遵照醫師的指示開刀、復健，但因嘴巴張不太開只能灌食流質食物，在營養不良的情況下，體重從100公斤降到50公斤，身上只剩下骨頭的重量，躺著、坐著都因壓到骨頭感到疼痛，且因未攝取足夠纖維導致便秘，如廁除需1小時以上，有時還得用手處理，「那陣子真的不想活了」。

不過潘先生見妻子無怨無悔的耐心照顧，不忍拋下她一人先離開人世，2021年1月起接受門諾吞嚥團隊的復健治療，儘管訓練過程乏味，偶爾造成身體不適，甚至別人吃一餐5分鐘，他卻得花上2小時，但他依然堅持到底，經3年治療，現在已能張大嘴巴品嚐食物，味覺也逐漸恢復，還能吃下自己最愛的碗粿及蘿蔔糕。

潘先生坦言，現在只要想到治療過程還會掉眼淚，但不怨天尤人，轉念自己就像一部車，只是身體的零件壞掉，只要搭配好的師傅重新組合完成後，依仍能上路啟動，他也鼓勵癌友，「癌症不可怕，就怕沒鬥志」，只要配合醫療人員進行療程，什麼病都有藥醫，但最怕的就是是心病，無藥可醫。

「吞嚥訓練是考驗毅力與耐性的時間競賽！」門諾醫院語言治療師許家寧說，潘先生術後出現吞嚥困難，光吃稀飯就吞不下去，吞好幾次飯粒都還留在口中，但經努力訓練且不放棄，在長期復健練習下逐漸找回吞嚥力量和協調性，如今能吃進較軟質地的固態食物，且他為能夠品嘗更多喜愛食物，迄今仍努力復健中。

洪士涵呼籲民眾，只要感覺口腔內出現異狀、異物或疼痛、流血，就應到牙科或耳鼻喉檢查，尤其是抽菸、喝酒及吃檳榔等高危險族群，更要有警覺性，定期篩檢才能早期發現癌症、早期治療，預後狀況也較佳。

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