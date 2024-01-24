花蓮64歲潘先生4年前罹患舌癌末期，手術治療雖控制病情，卻因吞嚥障礙無法攝取足夠營養，體重直落至50公斤，體態如同皮包骨，難以維持日常生活，經堅持完成長達3年的吞嚥復健訓練，克服身體不適及無聊反覆的動作，終於能順利飲食，喊話癌友不要放棄希望，「什麼病都有治癒的可能，只有心病無藥可醫」。
潘先生無菸酒檳榔等不良嗜好，2020年初，卻因舌頭不斷摩擦假牙發生癌變，經向門諾醫院耳鼻喉科醫師洪士涵求助，發現確診舌癌末期，陸續接受化學治療及放射治療，雖然成功控制病況，卻因口腔纖維化等副作用出現吞嚥障礙。
潘先生說，當時遵照醫師的指示開刀、復健，但因嘴巴張不太開只能灌食流質食物，在營養不良的情況下，體重從100公斤降到50公斤，身上只剩下骨頭的重量，躺著、坐著都因壓到骨頭感到疼痛，且因未攝取足夠纖維導致便秘，如廁除需1小時以上，有時還得用手處理，「那陣子真的不想活了」。
不過潘先生見妻子無怨無悔的耐心照顧，不忍拋下她一人先離開人世，2021年1月起接受門諾吞嚥團隊的復健治療，儘管訓練過程乏味，偶爾造成身體不適，甚至別人吃一餐5分鐘，他卻得花上2小時，但他依然堅持到底，經3年治療，現在已能張大嘴巴品嚐食物，味覺也逐漸恢復，還能吃下自己最愛的碗粿及蘿蔔糕。
潘先生坦言，現在只要想到治療過程還會掉眼淚，但不怨天尤人，轉念自己就像一部車，只是身體的零件壞掉，只要搭配好的師傅重新組合完成後，依仍能上路啟動，他也鼓勵癌友，「癌症不可怕，就怕沒鬥志」，只要配合醫療人員進行療程，什麼病都有藥醫，但最怕的就是是心病，無藥可醫。
「吞嚥訓練是考驗毅力與耐性的時間競賽！」門諾醫院語言治療師許家寧說，潘先生術後出現吞嚥困難，光吃稀飯就吞不下去，吞好幾次飯粒都還留在口中，但經努力訓練且不放棄，在長期復健練習下逐漸找回吞嚥力量和協調性，如今能吃進較軟質地的固態食物，且他為能夠品嘗更多喜愛食物，迄今仍努力復健中。
洪士涵呼籲民眾，只要感覺口腔內出現異狀、異物或疼痛、流血，就應到牙科或耳鼻喉檢查，尤其是抽菸、喝酒及吃檳榔等高危險族群，更要有警覺性，定期篩檢才能早期發現癌症、早期治療，預後狀況也較佳。
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