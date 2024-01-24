立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇率團訪台，總統府今天表示，蔡英文總統將於明天(25日)上午，於總統府接見訪問團，就持續推動雙邊關係及強化台立經貿與科技合作等議題深入交換意見。

馬瑪竇應我國政府邀請，於本月21日至26日率朝野議員共11人訪台，成員包括米塔拉斯、莫谷娜及薩巴塔斯等3位副議長，以及日本小組主席瓦林斯卡、人權委員會主席瑞克費雪、預算委員會副主席游奈提、教育及科學委員會副主席卡欣絲凱、席薩斯、費雪尼、雅珊娜等多位議員。

總統府發言人林聿禪表示，本次立陶宛國會友好訪問團是繼2023年10月立陶宛國會議長希米利特訪台後，以及我國本屆總統大選後，第一個來訪的立陶宛國會議員團，成員包括朝野政黨，展現立陶宛對台灣與自由民主價值的堅定支持。

她說，立陶宛將於2024年5月、6月及10月進行總統、歐洲議會議員及國會議員選舉，並於國會選舉後籌組新政府，總統府期盼台立未來均能持續推動互利互惠的友好關係，並強化雙邊包括農業、醫衛領域、經貿與科技等各面向的合作。