網紅超哥（黃伯超）日前因不滿直播主Toyz（劉偉健）批評他的日料店難吃，而出手痛毆對方，引起外界熱議；而兩人過去曾因「超派炸雞」的爭議而一起登上《賀瓏夜夜秀》公開和解的片段也再度被挖出，其中超哥的一句話被網友笑虧是「預言成真」。

Toyz去年10月到超哥經營的「超派炸雞」試吃，影片中除批評餐點不好吃外，更拍到疑似員工將廢油倒入水溝，導致雙方有了心結，而當時脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請兩人一同上節目。

節目中，主持人賀瓏問超哥和Toyz對彼此的看法時，Toyz先是說道：「我很敬佩這個超哥，也很喜歡他，你看我準備給你（賀瓏）的禮物，還是從超哥電商網站那邊買的，我是用行動證明了」，超哥則回：「我愛死他了」。

然而，下秒賀瓏起鬨兩人現場上演「拳上」，超哥就順勢開玩笑向Toyz喊話：「還是我們脫稿演出，來打一下好了，你會不會今天打得比拳上還厲害很多」，Toyz也笑回：「那必須的阿，畢竟比較討厭你嘛」，引起現場觀眾一陣歡呼。

影片嵌入自STR Network YT

如今兩人再次爆發衝突，甚至超哥直接在街頭痛毆Toyz，讓該部和解影片再度被翻出，網友紛紛留言直呼：「超派預言成真」、「結果真的打起來了笑死」、「看來超派那時候就想動手了，時至今日還真的是忍無可忍」、「因為Toyz被打再回來看」、「還真的脫稿演出了」。