高雄市議會近日舉行預算審查臨時會，但藍綠議員面對委員會改選問題各有意見，雙方僵持不下導致議會在6天內10度流會刷新紀錄，高雄市長陳其邁今天出席活動受訪時表示，數次流會對預算審查、施政難免有影響，希望盡快尋求共識。

高雄市議會因去年底的定期大會中未審完年度預算，因此在今年總統大選後舉行臨時會繼續審查，但臨時會展開以來，藍綠兩黨卻因高雄是議員黃捷、李柏毅將就任立委，為各委員會要改選或調整人數等爭論不休，因雙方沒有共識，創下6天內10度流會紀錄。

陳其邁今天上午出席旗鼓渡電動渡輪「雄棧1號」啟用典禮時，媒體問到高雄市議會流會問題，陳其邁說尊重議會運作，但希望能加速預算審查腳步，因為這次臨時會就是要審查預算，但數度流會讓預算無法通過，對施政及重大建設難免受到影響。

陳其邁希望議會能盡速有共識，尋找解決方案，讓議會和諧才能加速預算審查腳步，強調這樣才符合市民期待。